Спецназ из России и Пакистана отработал штурм здания с "пленными"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Военнослужащие России и Пакистана отработали штурм здания, захваченного условным противником, и освободили пленных на совместных учениях "Дружба-2018" в пакистанских горах, сообщил журналистам начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

По замыслу учения условные террористы захватили двухэтажное здание в горной местности и взяли пленных. Спецназовцы двух государств совершили марш в район проведения условной военной операции.

"В ходе активной фазы операции совместные штурмовые группы пробрались к зданию, захваченному условным противником, и под прикрытием дымовой завесы проникли в помещения", — сказал Астафьев.

Затем военнослужащие провели зачистку здания, применив светошумовые гранаты для нейтрализации террористов. Особое внимание было уделено организации скрытного передвижения и ведению боя в ограниченном пространстве, а также отработке совместных команд. Кроме этого, спецназовцы совершили марш по пересеченной местности в исходный район, куда доставили захваченных "пленных".

Российские военнослужащие выполняли все учебно-боевые задачи в полной экипировке "Ратник", включая горное снаряжение. В общей сложности масса обмундирования составляет около 15 килограммов.

В российско-пакистанских учениях "Дружба" принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады Южного округа, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Всего в военных маневрах задействованы более 200 военнослужащих России и Пакистана.

Учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в населенном пункте Черат в Пакистане на базе центра подготовки спецназа на высоте до 1,4 тысячи метров над уровнем моря. Военные двух стран отрабатывают взаимодействие в рамках ведения условных боевых действий в горах, в частности по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований и ведению разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.