КРАСНОГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Делегация врачей под руководством начальника Клиники китайской медицины 301-го Главного военного клинического госпиталя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетила Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе визита представители китайской стороны провели мастер-классы в центре традиционной восточной медицины госпиталя имени А.А. Вишневского. Уникальный центр госпиталя сочетает в себе методы древнекитайской, бурятской, тибетской, русской народной медицины и современные методы компьютерной диагностики", — отметили в российском военном ведомстве.

По словам руководителя китайской делегации Ян Минхуэя, "военная хирургия и традиционная китайская медицина могут стать одним из основных направлений совместной работы". "У российских и китайских специалистов стоят одинаковые задачи и цели, что несомненно послужит фундаментом для сотрудничества в области военной медицины на самом высоком уровне", — сказал начальник Клиники китайской медицины.

Также в рамках визита прошла научная конференция, посвященная достижениям работы обоих госпиталей.