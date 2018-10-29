Впрочем, они подходят не только для обстрела воздушных целей — хорошая очередь из такой пушки разрезает маломерное судно как сварка.

«Радиус действия нашего бортового вооружения гораздо больше, чем у кораблей предыдущих поколений, и боевые функции совершенно другие, — рассказывает РИА Новости командир «Адмирала Макарова» капитан второго ранга Григорий Бреев. — Этот фрегат не уступает, а в чем-то даже превосходит крупные надводные корабли ВМС стран черноморского региона, вплоть до эсминца.

Грубо говоря, по мощи бортового вооружения и спектру решаемых задач «Макаров» сопоставим с крейсером «Москва». Мы можем все — наносить удары по берегу, кораблям, искать субмарины — как с помощью вертолета, так и сами, следить за ними и отрабатывать торпедами».