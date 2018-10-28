Американский самолет провел разведку у побережья Крыма

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет вдоль черноморского побережья России, сообщает ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 168438 облетело Крым и побережье Краснодарского края. В районе Севастополя самолет приближался к берегу на 35 километров.

Кроме того, в этом же районе в воскресенье совершил полет разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Летательный аппарат сперва производил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья России.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ увеличилась. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных регионов страны.

Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.