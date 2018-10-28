К ликвидации последствий паводка на Кубани подключились десантники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости. Подразделения воздушно-десантных войск соединения, дислоцированного в Новороссийске, подключились к работам по ликвидации последствий паводка в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Сегодня 80 десантников приступили к работам по ликвидации последствий паводка в населенном пункте Индюк и на одноименной железнодорожной станции в Туапсинском районе", — сказал он, уточнив, что за день им удалось очистить от грязи и ила 14 дворовых территорий. С наступлением темного времени суток работы приостановлены.

В понедельник сводный отряд военнослужащих ВДВ продолжит оказывать помощь населению, пострадавшему от стихии. Помимо очистки подворий предстоит погрузить поваленные деревья, камни и ил селевых потоков на самосвалы с помощью погрузчиков и вручную.

Еще один сводный отряд военнослужащих ЮВО численностью более 100 человек оказывает помощь в ликвидации последствий стихии жителям Краснодарского края в Хадыженске. С территорий пострадавших домовладений ими уже вывезено более 180 кубометров мусора.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.