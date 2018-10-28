К ликвидации последствий паводка на Кубани подключились десантники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт — РИА Новости. Подразделения воздушно-десантных войск соединения, дислоцированного в Новороссийске, подключились к работам по ликвидации последствий паводка в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В понедельник сводный отряд военнослужащих ВДВ продолжит оказывать помощь населению, пострадавшему от стихии. Помимо очистки подворий предстоит погрузить поваленные деревья, камни и ил селевых потоков на самосвалы с помощью погрузчиков и вручную.
Еще один сводный отряд военнослужащих ЮВО численностью более 100 человек оказывает помощь в ликвидации последствий стихии жителям Краснодарского края в Хадыженске. С территорий пострадавших домовладений ими уже вывезено более 180 кубометров мусора.
В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.