Российские и пакистанские военные отработали десантирование без парашюта

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские и пакистанские военные на учениях "Дружба —2018" отработали тактику безпарашютного десантирования на специальном тренажере, имитирующем спуск с вертолета, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
Как отмечается, в тактическом эпизоде было задействовано более 200 военнослужащих подразделений специального назначения вооруженных сил Пакистана и разведывательной роты специального назначения мотострелковой бригады (горной) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.
Сообщается, что после десантирования военнослужащие отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов в горах.
"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, в том числе взрыв-пакеты, дымовые шашки и холостые патроны", — добавили в пресс-службе военного округа.