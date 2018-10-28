Российские и пакистанские военные отработали десантирование без парашюта

Тактические учения по высадке воздушно-морского десанта на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Архивное фото

Тактические учения по высадке воздушно-морского десанта на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские и пакистанские военные на учениях "Дружба —2018" отработали тактику безпарашютного десантирования на специальном тренажере, имитирующем спуск с вертолета, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"На тренажерном комплексе с высоты более 20 метров участники учения совместно осуществили безпарашютное десантирование методом спуска на землю по специальному канату в полной экипировке. Отработка данной задачи позволит спецназовцам двух стран осуществить практический спуск на землю по специальному канату при зависании вертолетов в воздухе на высоте более 20 метров", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в тактическом эпизоде было задействовано более 200 военнослужащих подразделений специального назначения вооруженных сил Пакистана и разведывательной роты специального назначения мотострелковой бригады (горной) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.

"Освоение нового способа безпарашютного десантирования позволяет выполнить высадку тактического десанта особенно в местах, где ограничена возможность посадки вертолета на землю, в частности на склонах гор, а также в лесном массиве", — приводятся в релизе слова командира роты специального назначения мотострелковой бригады (горной) ЮВО капитана Егора Крайнова.

Сообщается, что после десантирования военнослужащие отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов в горах.

"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, в том числе взрыв-пакеты, дымовые шашки и холостые патроны", — добавили в пресс-службе военного округа.