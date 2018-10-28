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Отцы "Арматы". Экспериментальные танки, ставшие основой для Т-14

(обновлено: 08:29 28.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТанк Т-14 Армата на форуме Армия-2018Танк Т-14 Армата на форуме Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. В вооруженные силы скоро начнут массово поступать танки нового поколения на платформе "Армата". Сейчас они проходят войсковые испытания и уже признаны многими российскими и зарубежными экспертами лучшими в своем классе не только по огневым возможностям, но и по уровню защиты экипажа. О создании танка принципиально новой компоновки задумались еще в 1970-х. "Армате" предшествовали десятки прототипов, удачных и не очень. РИА Новости рассказывает о пяти экспериментальных бронемашинах, чьи конструктивные решения позаимствовали при разработке Т-14.

Пропавший без вести

"Черный орел", или "Объект 640", — проект перспективного основного боевого танка четвертого поколения. Полноразмерный макет впервые продемонстрировали в 1997-м. Он был выполнен на базе танка Т-80, а изюминкой стала башня необычной конструкции. Ее внутренняя компоновка сильно отличалась от предыдущих поколений бронемашин — с виду плоская и почти сливается с шасси в одно целое.

Танк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
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Конструкторы попытались частично применить здесь принцип необитаемости и максимально защитить экипаж. Так, место механика-водителя сдвинули назад, а сиденья командира и наводчика, хоть и находились внутри башни, регулировались по высоте. В боевом положении танкисты опускались вниз и размещались не выше погона башни, что, по задумке конструкторов, сильно увеличивало шансы экипажа выжить при попадании по танку. Боекомплект укладывался в заднюю часть башни, отделенную от обитаемых отсеков бронеперегородкой. Если снаряд влетал в отсек с боеприпасами, энергия взрыва высвобождалась через специальные вышибные панели, нанося минимальный урон экипажу.

Вооружение "Объекта 640" — стандартная гладкоствольная 125-миллиметровая пушка, предлагались также орудия калибра 135, 140 и 152 миллиметра. Вспомогательное оружие — 7,62-миллиметровый спаренный пулемет и дистанционная зенитная установка на базе крупнокалиберного пулемета "Корд".

До принятия "Черного орла" на вооружение дело так и не дошло: разработчик — Омский завод транспортного машиностроения — в 2005-м признан банкротом.

© РИА Новости / Константин ЕвгеньевПерейти в фотобанкТанк "Черный орел" (Т-80) под заводской маркой "объект 640"
© РИА Новости / Константин Евгеньев
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Танк "Черный орел" (Т-80) под заводской маркой "объект 640"

Серьезный размер

Опытный основной танк "Объект 292" построили на базе Т-80 незадолго до распада СССР. Главное отличие от большинства стоявших на вооружении собратьев — внушительный калибр гладкоствольного орудия: 152 миллиметра. При этом по габаритам пушка почти не отличалась от стандартной 125-миллиметровой.

Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Стрельбовые испытания прототипа начались в 1991-м и дали положительные результаты — по баллистике орудию не было равных. Примечательно, что шасси Т-80 не потребовало существенных доработок, кроме изменений в механизме заряжания. Причем боевые отделения танков Т-80 и "Объекта 292" были взаимозаменяемыми. В дальнейшем конструкторы планировали разработать нарезной 152-миллиметровый ствол.

Тяжелое финансовое положение в 1990-е российской промышленности и (танкостроения в частности) поставило крест на перспективной разработке. Многие специалисты утверждают, что "Объект 292" имел все шансы быть принятым на вооружение. Единственный построенный "в железе" "Объект 292", долгое время остававшийся секретной разработкой, хранится в музее в подмосковной Кубинке.

CC BY-SA 3.0 IGO / Vitaly V. Kuzmin / Экспериментальный танк "Объект 292" во время "Дня отважных людей" в ЦМ БТВТ
CC BY-SA 3.0 IGO / Vitaly V. Kuzmin /
Экспериментальный танк "Объект 292" во время "Дня отважных людей" в ЦМ БТВТ

"Бедный родственник"

Основной боевой танк Т-95 ("Объект 195") — самый близкий и молодой родственник "Арматы". Его башня полностью необитаема, экипаж — три человека — размещается в бронированной капсуле в передней части. Боекомплект — в отдельном отсеке, что повышало уровень безопасности экипажа.

Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный калибр — 152-миллиметровая пушка. Ей в помощь устанавливались 30-миллиметровая автоматическая 2А42 и 12,7-миллиметровый пулемет "Корд". Т-95 выделялся сложной системой управления огнем. Экипаж получал информацию о целях и обстановке на поле боя по оптическим, тепловизионным и инфракрасным каналам, все данные отображались на мониторах в обитаемом отделении. У танка было многослойное комбинированное бронирование, имелись активная защита, системы оптико-электронного противодействия. Машина весила порядка 55 тонн, но благодаря мощному 1600-сильному двигателю разгонялась до 70 километров в час.

К сожалению, танк получился слишком дорогим и технически сложным. Финансирование заморозили, а в 2010-м Минобороны объявило о закрытии проекта. Но очевидно, что наработки по "Объекту 195" конструкторы использовали при создании более совершенной и унифицированной платформы "Армата".

© Vulkan_RavenПредположительный вид Объекта 195
© Vulkan_Raven
Предположительный вид Объекта 195

Союзная разработка

Еще один экспериментальный танк, схожий по компоновке с "Арматой", — "Объект 477" "Боксер". Этой разработкой в середине 1980-х занялось Харьковское конструкторское бюро при участии ленинградских и нижнетагильских танкостроителей. Башня "Боксера" с 152-миллиметровой пушкой была необитаемой.

Танк Т-84У Оплот. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Экипаж состоял из трех человек. Механик-водитель располагался в передней части танка, причем справа от него за стальной перегородкой находился топливный бак. Командир и наводчик размещались под вынесенной башней, за их спинами — боеукладка и уникальный автомат заряжания, увеличивавший скорострельность до 14 выстрелов в минуту. Остальной боезапас изолировали от боевого модуля и разместили в отдельном отсеке в задней части машины.

Для "Объекта 477" разработали продвинутую информационно-управляющую систему, которая могла послужить основой для создания разведывательно-ударного комплекса с использованием беспилотников и даже радиоуправляемого танка. В 1992-м работы по перспективному танку прекратились. Россия пыталась получить от Украины техническую документацию для продолжения проекта, однако Киев отказался сотрудничать.

Объект 477 "Боксер", получивший новый автомат заряжания на базе узлов ходовой части, изд. "434", выпуск 1993 г.
Объект 477 "Боксер", получивший новый автомат заряжания на базе узлов ходовой части, изд. "434", выпуск 1993 г.

Гость из будущего

В середине 1980-х специалисты КБ Кировского завода приступили к разработке не отдельного танка, а универсальной платформы для целого семейства бронетехники. Компоновка "Объекта 299" кардинально отличалась от всех существующих на тот момент танков. Так, двигатель и трансмиссия располагались не как обычно, сзади, а спереди. В следующем отсеке находился экипаж в полностью изолированной бронекапсуле. Башни как таковой не было — выносное орудие крепилось в задней части машины, под ним — боекомплект и автомат заряжания.

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конструкторы планировали создать на этой платформе линейку вспомогательных машин, БМП, самоходную артиллерийскую установку и машины гражданского назначения. Один из интересных и необычных вариантов боевой машины на платформе "Объект 299" — ракетный танк. В кормовой части бронемашины размещалась вертикальная установка на 30 ракет. Снаружи на корпусе устанавливался пулемет с дистанционным управлением и системой наведения. На начальном этапе проект признали успешным, в том числе с экономической точки зрения, за счет унификации.

После распада СССР финансирование заморозили. Построить успели только макет.

Общий вид танка предельных параметров "Объект 299"
Общий вид танка предельных параметров "Объект 299"
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