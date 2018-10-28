Отцы "Арматы". Экспериментальные танки, ставшие основой для Т-14

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. В вооруженные силы скоро начнут массово поступать танки нового поколения на платформе "Армата". Сейчас они проходят войсковые испытания и уже признаны многими российскими и зарубежными экспертами лучшими в своем классе не только по огневым возможностям, но и по уровню защиты экипажа. О создании танка принципиально новой компоновки задумались еще в 1970-х. "Армате" предшествовали десятки прототипов, удачных и не очень. РИА Новости рассказывает о пяти экспериментальных бронемашинах, чьи конструктивные решения позаимствовали при разработке Т-14.
Пропавший без вести
"Черный орел", или "Объект 640", — проект перспективного основного боевого танка четвертого поколения. Полноразмерный макет впервые продемонстрировали в 1997-м. Он был выполнен на базе танка Т-80, а изюминкой стала башня необычной конструкции. Ее внутренняя компоновка сильно отличалась от предыдущих поколений бронемашин — с виду плоская и почти сливается с шасси в одно целое.
Вооружение "Объекта 640" — стандартная гладкоствольная 125-миллиметровая пушка, предлагались также орудия калибра 135, 140 и 152 миллиметра. Вспомогательное оружие — 7,62-миллиметровый спаренный пулемет и дистанционная зенитная установка на базе крупнокалиберного пулемета "Корд".
До принятия "Черного орла" на вооружение дело так и не дошло: разработчик — Омский завод транспортного машиностроения — в 2005-м признан банкротом.
Серьезный размер
Опытный основной танк "Объект 292" построили на базе Т-80 незадолго до распада СССР. Главное отличие от большинства стоявших на вооружении собратьев — внушительный калибр гладкоствольного орудия: 152 миллиметра. При этом по габаритам пушка почти не отличалась от стандартной 125-миллиметровой.
Тяжелое финансовое положение в 1990-е российской промышленности и (танкостроения в частности) поставило крест на перспективной разработке. Многие специалисты утверждают, что "Объект 292" имел все шансы быть принятым на вооружение. Единственный построенный "в железе" "Объект 292", долгое время остававшийся секретной разработкой, хранится в музее в подмосковной Кубинке.
"Бедный родственник"
Основной боевой танк Т-95 ("Объект 195") — самый близкий и молодой родственник "Арматы". Его башня полностью необитаема, экипаж — три человека — размещается в бронированной капсуле в передней части. Боекомплект — в отдельном отсеке, что повышало уровень безопасности экипажа.
К сожалению, танк получился слишком дорогим и технически сложным. Финансирование заморозили, а в 2010-м Минобороны объявило о закрытии проекта. Но очевидно, что наработки по "Объекту 195" конструкторы использовали при создании более совершенной и унифицированной платформы "Армата".
Союзная разработка
Еще один экспериментальный танк, схожий по компоновке с "Арматой", — "Объект 477" "Боксер". Этой разработкой в середине 1980-х занялось Харьковское конструкторское бюро при участии ленинградских и нижнетагильских танкостроителей. Башня "Боксера" с 152-миллиметровой пушкой была необитаемой.
Для "Объекта 477" разработали продвинутую информационно-управляющую систему, которая могла послужить основой для создания разведывательно-ударного комплекса с использованием беспилотников и даже радиоуправляемого танка. В 1992-м работы по перспективному танку прекратились. Россия пыталась получить от Украины техническую документацию для продолжения проекта, однако Киев отказался сотрудничать.
Гость из будущего
В середине 1980-х специалисты КБ Кировского завода приступили к разработке не отдельного танка, а универсальной платформы для целого семейства бронетехники. Компоновка "Объекта 299" кардинально отличалась от всех существующих на тот момент танков. Так, двигатель и трансмиссия располагались не как обычно, сзади, а спереди. В следующем отсеке находился экипаж в полностью изолированной бронекапсуле. Башни как таковой не было — выносное орудие крепилось в задней части машины, под ним — боекомплект и автомат заряжания.
После распада СССР финансирование заморозили. Построить успели только макет.