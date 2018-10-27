Главком ВКС рассказал о современных машинах в армейском авиации

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Боевые и транспортные вертолеты сегодня являются самым продвинутым и оснащенным родом авиации в составе Воздушно-космических сил России, доля современных образцов авиатехники превысила 80%, заявил в субботу командующий Военно-воздушными силами, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Современная армейская авиация — это важнейшая составляющая боевого потенциала Военно-воздушных сил. Ее боевой состав за последние пять лет увеличился на четверть. Доля современных образцов авиатехники превысила 80%. Это самый продвинутый род авиации в плане оснащенности и состояния авиапарка", — сказал генерал-лейтенант на праздновании Дня армейской авиации.

Среди образцов, поступающих в войска, Юдин отметил боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н, транспортные Ми-26 и многоцелевые вертолеты типа Ми-8.

"Армейская авиация со времен своего создания из вспомогательной превратилась в грозное оружие, способное кардинально менять расстановку сил на поле боя. За эти годы экипажи армейской авиации побывали практически во всех горячих точках нашей страны и за ее пределами", — отметил Юдин.

Подготовка вертолетчиков

Военные вертолетчики России и Советского Союза с высочайшим мастерством выполняли боевые и специальные задачи в Афганистане, при ликвидации последствий аварии в Чернобыле, на Северном Кавказе, в Таджикистане и ряде стран Африканского континента. Сегодня, напомнил командующий, личный состав армейской авиации принимает активное участие в ликвидации мирового терроризма в Сирии.

В свою очередь, начальник боевой подготовки армейской авиации Воздушно-космических сил России генерал-майор Олег Чесноков отметил, что подготовка летного и инженерно-технического состава армейской авиации "претерпела качественные изменения".

"Уровень летной подготовки за последние годы значительно вырос. Средний налет вертолетчика в год составляет более 100 часов. В мае этого года после длительного перерыва состоялся первый полный выпуск в Сызранском филиале Военно-воздушной академии. В войска пришли около 300 молодых летчиков", — сказал Чесноков.

История праздника

Он добавил, что более 70% летного состава армейской авиации принимали участие в боевых действиях как на территории России, так и за рубежом. Практически половина военных вертолетчиков награждена различными государственными наградами за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

День армейской авиации ежегодно отмечается 28 октября. В этом году военные вертолетчики России празднуют юбилей — 70-летие со дня основания этого рода войск.

Армейская авиация отсчитывает свою историю с 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая эскадрилья винтокрылых машин.