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Спецназовцы ЮВО и Пакистана уничтожили базу "боевиков" на учениях "Дружба"

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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Пакистана на российско-пакистанских учениях "Дружба-2018" уничтожили базу условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в скалистых горах Черата, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа
Военные России и Пакистана обменяются опытом боевых действий в горах
"По замыслу очередного эпизода учения, условное НВФ закрепилось в пещере на склоне горы, оборудовав командный пункт и склад боеприпасов. Для выполнения поставленных учебно-боевых задач военнослужащие двух стран провели поисковые действия в районе горно-лесистой местности. Обнаружив место дислокации лагеря условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт. Для уничтожения условного командного пункта военнослужащие двух стран совершили спуск, используя горное снаряжение. Также военнослужащие ЮВО отработали задачи прикрытия и обороны позиций и переправ в горах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в учебно-боевой операции были задействованы военнослужащие подразделения специального назначения мотострелковой бригады (горной) ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, а также подразделения спецназа Пакистана. Выполнение задачи военнослужащие ЮВО отработали с применением штатного вооружения, в том числе автомата Калашникова "Ак-74", автомата специального "Вал" и винтовки специальной снайперской "Винторез".

"С целью приближения к условиям реальных боевых действий были применены имитационные дымовые шашки и холостые патроны к стрелковому оружию. Военнослужащие двух стран обменялись опытом в организации наблюдательных постов, маскировке, проведении разведывательных и поисковых мероприятий в горно-лесистой местности", — добавили в пресс-службе.

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