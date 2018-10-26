Спецназовцы ЮВО и Пакистана уничтожили базу "боевиков" на учениях "Дружба"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Пакистана на российско-пакистанских учениях "Дружба-2018" уничтожили базу условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в скалистых горах Черата, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ЮВО.
Как отмечается, в учебно-боевой операции были задействованы военнослужащие подразделения специального назначения мотострелковой бригады (горной) ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, а также подразделения спецназа Пакистана. Выполнение задачи военнослужащие ЮВО отработали с применением штатного вооружения, в том числе автомата Калашникова "Ак-74", автомата специального "Вал" и винтовки специальной снайперской "Винторез".
"С целью приближения к условиям реальных боевых действий были применены имитационные дымовые шашки и холостые патроны к стрелковому оружию. Военнослужащие двух стран обменялись опытом в организации наблюдательных постов, маскировке, проведении разведывательных и поисковых мероприятий в горно-лесистой местности", — добавили в пресс-службе.