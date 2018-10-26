Российские адмиралы поспорили с коллегой из США об усилении ВМФ в Атлантике

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подводные силы ВМФ России не наращивали присутствие у берегов Северной Атлантики и Арктики, но боеготовность укрепили, считают опрошенные в пятницу РИА Новости бывшие командующие российских флотов.

Так они прокомментировали заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймс Фогго о том, что подводный флот России расширил присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане.

По его данным, у России более 40 подводных лодок, половина которых сосредоточена на Северном флоте и может работать в Северной Атлантике и Арктике. Адмирал назвал российский подводный флот мощным и заметил, что ВМФ РФ вкладывает деньги в его модернизацию.

"Отдельного усиления подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не наблюдаю. Северный флот обладает сильной группировкой сил в районе Атлантики. По данным открытых источников, в ВМФ России находятся порядка 60 атомных и дизельных подлодок, большая часть из которых — на Северном флоте ", — сказал командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

Схожего мнения придерживается и командующий Балтийским флотом (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев. По его словам, как Россия, так и США ориентируются на вероятного "друга" и вероятного "противника", и у нас, и у Штатов есть такие подводные силы, которые действуют во всех районах Мирового океана.

"Речи о явном расширении присутствия подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не идет, однако можно говорить об усилении боеготовности наших кораблей", — констатировал собеседник агентства.