На учениях на Курилах "Терминаторы" уничтожили "диверсантов"

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" Восточного военного округа на учениях эвакуировали попавшего в условную нештатную ситуацию пилота и уничтожили "диверсантов" на одном из Курильских островов, сообщает в пятницу пресс-служба округа.

По замыслу учений, воздушное судно совершило жесткую посадку на острове, где действовала диверсионно-разведывательная группа "противника". Координаты попавшего в нештатную ситуацию пилота были запеленгованы от его радиомаяка.

"На поиски выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа на вертолетах Ми-8АМТШ. Экипажи "Терминаторов" обнаружили пилота и под прикрытием военнослужащих штурмовой группы эвакуировали. Обнаруженных "диверсантов" уничтожили огнем с борта вертолетов", — говорится в сообщении.