На новом вертолете Ми-28УБ внедрен спецкомплекс для учебы молодых летчиков

ТОРЖОК (Тверская область), 26 окт — РИА Новости. Специальный комплекс, позволяющий молодым летчикам научиться управлять вертолетом в непредвиденных ситуациях, внедрен на новейшем вертолете Ми-28УБ, сообщил журналистам в преддверии Дня армейской авиации заместитель начальника 344-го авиацентра по войсковым испытаниям и летно-методической работе Василий Клещенко.
"На вертолете Ми-28УБ есть не только двойное управление в обеих кабинах. Также там есть комплекс имитации отказов, поэтому данный вертолет в таком облике позволяет более продуктивно, а самое главное, безопасно обучать молодой летный состав на вертолеты семейства Ми-28", — сказал Клещенко.
Он пояснил, что комплекс имитации отказов позволяет молодому летчику под руководством опытного инструктора изучить разные алгоритмы действий в случае неполадок или непредвиденных ситуаций. Подготовленный таким образом специалист сможет уверенно управлять винтокрылой машиной и в трудную минуту спасти жизнь себе и своему экипажу.
День армейской авиации ежегодно отмечается 28 октября. В этом году военные вертолетчики России будут праздновать юбилей — 70-летие со дня основания этого рода войск. Армейская авиация ведет свою историю с 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая эскадрилья винтокрылых машин.