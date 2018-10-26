На новом вертолете Ми-28УБ внедрен спецкомплекс для учебы молодых летчиков

ТОРЖОК (Тверская область), 26 окт — РИА Новости. Специальный комплекс, позволяющий молодым летчикам научиться управлять вертолетом в непредвиденных ситуациях, внедрен на новейшем вертолете Ми-28УБ, сообщил журналистам в преддверии Дня армейской авиации заместитель начальника 344-го авиацентра по войсковым испытаниям и летно-методической работе Василий Клещенко.

Ми-28УБ — учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности своего прототипа. Главной особенностью Ми-28УБ является двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора.

"На вертолете Ми-28УБ есть не только двойное управление в обеих кабинах. Также там есть комплекс имитации отказов, поэтому данный вертолет в таком облике позволяет более продуктивно, а самое главное, безопасно обучать молодой летный состав на вертолеты семейства Ми-28", — сказал Клещенко.

Он пояснил, что комплекс имитации отказов позволяет молодому летчику под руководством опытного инструктора изучить разные алгоритмы действий в случае неполадок или непредвиденных ситуаций. Подготовленный таким образом специалист сможет уверенно управлять винтокрылой машиной и в трудную минуту спасти жизнь себе и своему экипажу.

Управляемое вооружение Ми-28УБ применяется по одновременной команде штурмана-оператора и летчика-инструктора, а все остальные системы полностью дублированы в обеих кабинах и работают по команде одного из пилотов, добавил Клещенко. "Предусматривается, что на вертолетное звено (четыре машины – ред.) будет одна машина Ми-28УБ", — добавил замначальника центра. Он напомнил, что до недавнего времени переобучение летчиков на вертолет Ми-28Н проводилось только на вертолете Ми-24, который также обладает двойным управлением.

День армейской авиации ежегодно отмечается 28 октября. В этом году военные вертолетчики России будут праздновать юбилей — 70-летие со дня основания этого рода войск. Армейская авиация ведет свою историю с 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая эскадрилья винтокрылых машин.