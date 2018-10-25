Ракетные программы России полностью соответствуют ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ракетные программы России, в том числе по крылатым ракетам, полностью вписываются в ее обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "раскрученная США кампания" по обвинению в нарушении договора "беспрецедентна с точки зрения своей голословности".

"Несколько лет американская сторона отказывается предоставлять какие-либо объективные данные, на основании которых в Вашингтоне пришли к выводу, что разработанная в России – и об этом в эти дни тоже говорилось – и прошедшая летные испытания крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 имеет запрещенную по договору дальность. Со своей стороны неоднократно подтверждали, что реализуемые Россией ракетные программы полностью вписываются в наши обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это относится и к данной ракете, в отношении которой российская сторона, российские эксперты, официальные представители проявляются максимально допустимую транспарентность", — заявила она на брифинге в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.