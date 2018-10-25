Ракетные программы России полностью соответствуют ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ракетные программы России, в том числе по крылатым ракетам, полностью вписываются в ее обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несколько лет американская сторона отказывается предоставлять какие-либо объективные данные, на основании которых в Вашингтоне пришли к выводу, что разработанная в России – и об этом в эти дни тоже говорилось – и прошедшая летные испытания крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 имеет запрещенную по договору дальность. Со своей стороны неоднократно подтверждали, что реализуемые Россией ракетные программы полностью вписываются в наши обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это относится и к данной ракете, в отношении которой российская сторона, российские эксперты, официальные представители проявляются максимально допустимую транспарентность", — заявила она на брифинге в четверг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.