В ООН начали рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Работа по рассмотрению российской резолюции в связи с возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН уже началась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта работа начата в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН. Она уже начата", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.