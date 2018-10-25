Путин обсудил с постоянными членами Совбеза стратегическую стабильность

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы стратегической стабильности в контексте намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся детальный обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, в том числе в контексте намерения США выйти из ДРСМД, а также по другим аспектам росийских-американских отношений", — сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.