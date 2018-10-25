Россия назвала возможный выход из ДРСМД одной из самых опасных ошибок США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Возможный выход США из договора о РСМД вызывает серьезную озабоченность, это будет одной из самых серьезных ошибок, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления президента США о намерении выйти из ДРСМД и приступить к разработке запрещенных по договору вооружений вызывают глубокое сожаление и серьезнейшую озабоченность. Это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде принятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур", — заявила Захарова на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.