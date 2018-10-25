Путин поставил задачи Службе внешней разведки

Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности

Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил Службе внешней разведки (СВР) задачу как можно более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах.

"Ответственные задачи стоят перед сотрудниками Службы внешней разведки. Ваша информация о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной", — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов. —0-