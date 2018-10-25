Россия строго соблюдает обязательства в сфере безопасности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия никому не угрожает, мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями, мы всегда открыты для конструктивной партнерской работы в интересах стабильности. При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз", — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.