ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Несмотря на психологическое давление из-за санкций, многие страны не только не сокращают сотрудничество с Россией по линии военно-технического сотрудничества, но и наращивают его, заявил в четверг РИА Новости заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Вы совершенно правы, санкции имеют эффект психологического давления, это есть. И многие конечно же испытывают это давление. Но хочу сказать, что многие страны уже переступают через этот порог страха и обращаются к нам", — заявил Фомин, отвечая на вопрос о том, не повлияли ли последние санкции США в отношении КНР на желание других стран вести сотрудничество с РФ по ВТС.

Он добавил, "я просто не буду их перечислять, но я вас уверяю, они есть".

"В том числе и страны-гиганты, большие экономки мира и развивающиеся страны, африканские. Уже многие, несмотря на это, что нас приятно удивляет, не просто не сокращают контакты, наоборот их наращивают", — отметил Фомин.

В сентябре США ввели санкции против в главы департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета (ЦВС) Китая Ли Шанфу за сделки с Россией по поставкам Су-35 и С-400. Кроме того, американские власти включили 27 физических и шесть юридических лиц из РФ, якобы связанных с "оборонным и разведывательным сектором", в так называемый "Список обозначенных лиц" (LSP). Все, кто будет заключать с ними крупные сделки, рискуют оказаться под американскими санкциями. Данные меры были предприняты в рамках раздела 231 закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).