Корабли ТОФ провели учения с ВМС Китая в Желтом море

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил деловой визит в китайский порт Циндао и провел в Желтом море двусторонние учения с ВМС КНР, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отряд кораблей в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в КНР в рамках делового визита 21 октября. В рамках визита моряки двух стран обменялись опытом в ходе тренировок по борьбе за живучесть корабля, поисково-спасательных работ и учений по ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения на корабле. Также моряки провели спортивные состязания.

"После выхода из Циндао боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК провели в Жёлтом море двусторонние учения, в ходе которых отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи", — сообщил Воскресенский.

Корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд частных учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Республики Корея.