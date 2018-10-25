Полет ракеты-носителя "Союз-2" проходит в штатном режиме

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полет ракеты-носителя "Союз-2", стартовавшей в четверг с космодрома Плесецк, проходит в штатном режиме, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Боевой расчет Космических войск ВКС в четверг в 03:15 мск осуществил с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

"Стартовавшая в 03:15 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель "Союз-2.1б" в 03:18 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — отметили в сообщении.