РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. Военнослужащие России и Пакистана отработают задачи по горной подготовке, в ходе которых выполнят спуски и подъемы по скальным участкам, на учении "Дружба-2018", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятия по горной подготовке будут проводиться на специальном 50-метровом скалодроме центра подготовки сил специальных операций Черат в Пакистане. Военнослужащие двух стран отработают задачи в полной экипировке, включая горное снаряжение. Масса экипировки российских военнослужащих составляет около 15 килограммов.

"В ходе совместной отработки элементов горной подготовки военнослужащие России и Пакистана поделятся опытом, в том числе навыками наведения канатных переправ через ущелья и изготовления внештатных страховочных систем в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.

Лучшие инструкторы по горной подготовке ЮВО и вооруженных сил Пакистана в течение трех дней демонстрировали участникам учения различные способы и методы преодоления скальных участков с помощью современного горного снаряжения.

Также в ходе мероприятий на скалодроме военные специалисты горных подразделений обеих стран отработают тактический прием — захват условного здания через окно, путем спуска по канату.

В российско-пакистанском учении, которое продлится до 4 ноября, принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Всего в военных маневрах задействовано более 200 военнослужащих России и Пакистана.

На учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горах, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведению разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.