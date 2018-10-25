РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. Военнослужащие России и Пакистана отработают задачи по горной подготовке, в ходе которых выполнят спуски и подъемы по скальным участкам, на учении "Дружба-2018", сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе совместной отработки элементов горной подготовки военнослужащие России и Пакистана поделятся опытом, в том числе навыками наведения канатных переправ через ущелья и изготовления внештатных страховочных систем в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.
Также в ходе мероприятий на скалодроме военные специалисты горных подразделений обеих стран отработают тактический прием — захват условного здания через окно, путем спуска по канату.
На учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горах, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведению разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.