Россия готова работать с США, несмотря на их выход из ДРСМД, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия готова "без всяких истерик" работать с американскими партнерами в деле сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), важно, какие за этим последуют решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, эти пусковые установки могут быть использованы для ударных ракет, а не антиракет — для этого нужно только поменять компьютерное программное обеспечение. "Это работа нескольких часов, мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны", — продолжил президент.
"Поэтому известный способ "держи вора" в данном случае не работает, мы внимательно анализируем всё, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, мы здесь готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие будут решения", — подчеркнул президент РФ.