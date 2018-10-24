Россия готова работать с США, несмотря на их выход из ДРСМД, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия готова "без всяких истерик" работать с американскими партнерами в деле сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), важно, какие за этим последуют решения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из договора РСМД — обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но как обычно никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки "Иджис", поставив их на землю, на территорию", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, отвечая на вопрос о намерении США выйти из ДРСМД,

По его словам, эти пусковые установки могут быть использованы для ударных ракет, а не антиракет — для этого нужно только поменять компьютерное программное обеспечение. "Это работа нескольких часов, мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны", — продолжил президент.

То же касается и ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил Путин, — они ни чем не отличаются от ракет малой и средней дальности и, по сути, это тоже является прямым нарушением договора.

"Поэтому известный способ "держи вора" в данном случае не работает, мы внимательно анализируем всё, что происходит в реальной жизни. Но, повторяю, мы здесь готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие будут решения", — подчеркнул президент РФ.