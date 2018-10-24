Россия пригрозила ответить на появление новых американских ракет в Европе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Москва должна будет ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу.

Так глава государства прокомментировал возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", — сказал президент в ходе пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.

По словам российского президента, если ракеты поставят в Европу, то согласные с этим страны должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

"Это очевидные вещи", — добавил Путин.

Он отметил, что таким образом "мы вернемся в ситуацию с "Першингами" (ракета средней дальности) в Европе".

"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул российский лидер.

Договор о ракетах

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва нарушает его.

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.