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Американские СМИ назвали выход США из ДРСМД "подарком для России"

(обновлено: 18:49 24.10.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп на саммите NATO. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп на саммите NATO. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "подарком для России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле рассказали о намерениях США оформить выход из договора о РСМД

На прошлой неделе американский лидер заявил о выходе из соглашения, поскольку Россия якобы на протяжении многих лет нарушает условия соглашения.

Как отмечает издание, более уверенная в себе американская администрация вместо разрыва соглашения проконсультировалась бы с союзниками по НАТО и "вынудила" сесть Россию за стол переговоров, показав, что Кремлю не удастся спровоцировать панику среди членов блока и разрушить целый международный договор.

National Interest называет поступок Трампа опасным, поскольку сейчас он играет на руку России. Как отмечает издание, на момент заключения соглашения у Советского Союза было преимущество в обычных вооружениях, а НАТО придерживалось доктрины "Первого удара" — применения ядерного оружия в случае внешней агрессии до того, как на это решится условный противник. При этом ликвидация ракет средней и меньшей дальности делала невозможной постепенную эскалацию от применения обычных вооружений до ядерных ударов. Теперь же, после развала СССР, по мнению автора статьи, преимущество в обычных вооружениях на стороне США и НАТО, и разрыв соглашения вредит интересам Вашингтона.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
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Также издание отмечает, что Россия заинтересована в разрыве соглашения и якобы постоянно провоцировала США на этот шаг постоянными нарушениями договора. По мнению автора, Москва пытается "запугать" союзников Вашингтона призраком региональной ядерной войны.

При этом автор также называет несостоятельным тот аргумент, что США заявили о выходе из соглашения, чтобы оказать давление на Китай. По его мнению, Вашингтон не располагает ракетами, пригодными для "ограниченной ядерной войны в Азии", и базами для их размещения.

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
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Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

В частности, российские власти отмечали, что США размещают на восточном фланге НАТО установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что противоречит условиям ДРСМД. При этом в Москве также подчеркивали, что американские военные ведут разработки ударных беспилотников и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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