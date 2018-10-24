В Москве показали беспилотники сирийских боевиков

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Беспилотники боевиков из Сирии показали на совещании представителей оборонных ведомств стран-участниц СНГ в Москве по вопросам применения беспилотной авиации и противодействию беспилотным летательным аппаратам.

"На экспозиции представлены беспилотные летательные аппараты незаконных вооруженных формирований Сирии. Интерес вызвала их конструкция и технология изготовления",- сообщил начальник управления (строительства и развития системы применений беспилотных летательных аппаратов) Генерального штаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

В работе координационного совещания приняли участие представители вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и антитеррористического центра СНГ.

Террористы активно используют беспилотники в Сирии, в частности, при атаках на российскую базу Хмеймим. Только за август этого года средства ПВО базы сбили 47 беспилотников.