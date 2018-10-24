Россия найдет адекватный ответ на выход США из ДРМСД, заявила Матвиенко

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия найдёт адекватный ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), если этот выход все же будет окончательно оформлен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Выход США из этого договора открывает гонку вооружений. И хотя это (выход) может произойти не по нашей инициативе, мы сможем постоять за свои интересы. Мы найдём адекватный ответ", — заявила она журналистам.

Матвиенко отметила, что решение об одностороннем выходе из РСМД Вашингтон принял в одностороннем порядке, не обсудив последствия такого шага с экспертными и не разъяснив России свои претензии, которые она назвала "безосновательными и бессмысленными".

"Это очень печально, это очень тревожно. Это катастрофическое решение, которое разрушает систему международной стабильности" — заявила спикер.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.