Эксперт рассказал о мерах для профилактики терроризма в Сибири

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Решение ключевых социальных проблем в Сибири, в частности, улучшение условий труда мигрантов, уязвимых для вербовки в экстремисты, поможет снизить террористическую активность в регионе, заявил РИА Новости в среду член совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов.

Ранее секретарь совета безопасности Николай Патрушев заявил в ходе выездного совещания по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе, что в этом регионе растет уровень террористической активности. По его словам, это связано, в том числе, и с тем, что в регионе стало больше трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.

"Если человек всем доволен, всем удовлетворен, получает достойную зарплату, его защищает власть, его защищает социальная система, у него нет оснований, нет почвы для проявления недовольства", — сказал Михайлов, говоря о рисках безопасности, связанных с ростом числа мигрантов в СФО.

Эксперт подчеркнул, что сегодня трудовые мигранты часто вынуждены работать в "нечеловеческих условиях", в результате чего в этой среде становится легко вести террористическую пропаганду.

"В основе любой террористической и экстремистской активности лежат социальные проблемы. Очень сложно сегодня утверждать, что американцы, или, допустим, ИГИЛ*, протянули свои руки в Сибирский федеральный округ. Рост недовольства базируется исключительно на тех проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди. Мне думается, что Николай Платонович (Патрушев. — Прим. ред.) имел в виду именно это", — сказал собеседник агентства.

Михайлов подчеркнул необходимость решить экономические проблемы региона, так как именно они в последствии перерастают в социальные кризисы.

"Любые негативные настроения вызваны проблемами социального характера, а экономические проблемы затем перерастают в вопросы политические. Если мы регулируем ситуацию в центральной России, то там (в Сибири. — Прим. ред.), конечно, это сложнее, в силу отдаленности, и если эти проблемы не решить, то мы можем иметь неприятные последствия", — подытожил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.