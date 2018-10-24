ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Эксперт рассказал о мерах для профилактики терроризма в Сибири

(обновлено: 13:45 24.10.2018)
01433
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовосибирск. Архивное фотоНовосибирск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Решение ключевых социальных проблем в Сибири, в частности, улучшение условий труда мигрантов, уязвимых для вербовки в экстремисты, поможет снизить террористическую активность в регионе, заявил РИА Новости в среду член совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Путин назвал борьбу с терроризмом одним из безусловных приоритетов России

Ранее секретарь совета безопасности Николай Патрушев заявил в ходе выездного совещания по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе, что в этом регионе растет уровень террористической активности. По его словам, это связано, в том числе, и с тем, что в регионе стало больше трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.

"Если человек всем доволен, всем удовлетворен, получает достойную зарплату, его защищает власть, его защищает социальная система, у него нет оснований, нет почвы для проявления недовольства", — сказал Михайлов, говоря о рисках безопасности, связанных с ростом числа мигрантов в СФО.

Эксперт подчеркнул, что сегодня трудовые мигранты часто вынуждены работать в "нечеловеческих условиях", в результате чего в этой среде становится легко вести террористическую пропаганду.

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Патрушев назвал причину роста числа террористических преступлений в Крыму

"В основе любой террористической и экстремистской активности лежат социальные проблемы. Очень сложно сегодня утверждать, что американцы, или, допустим, ИГИЛ*, протянули свои руки в Сибирский федеральный округ. Рост недовольства базируется исключительно на тех проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди. Мне думается, что Николай Платонович (Патрушев. — Прим. ред.) имел в виду именно это", — сказал собеседник агентства.

Михайлов подчеркнул необходимость решить экономические проблемы региона, так как именно они в последствии перерастают в социальные кризисы.

"Любые негативные настроения вызваны проблемами социального характера, а экономические проблемы затем перерастают в вопросы политические. Если мы регулируем ситуацию в центральной России, то там (в Сибири. — Прим. ред.), конечно, это сложнее, в силу отдаленности, и если эти проблемы не решить, то мы можем иметь неприятные последствия", — подытожил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена