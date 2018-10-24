Шойгу рассказал об учениях России и Белоруссии "Щит Союза-2019"

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Главным мероприятием боевой подготовки России и Белоруссии в следующем году станет учение "Щит Союза — 2019", которое будет носить исключительно оборонительный характер, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

По его словам, важным направлением взаимодействия остаётся оперативная и боевая подготовка вооружённых сил России и Белоруссии.

"Главным мероприятием следующего года станет учение "Щит Союза — 2019", которое должно продемонстрировать нашу общую решимость и способность отстаивать суверенитет и территориальную целостность двух государств", — сказал Шойгу.

По его словам, на заседании коллеги был одобрен его замысел.

"Первое и главное, хотел бы, чтобы это услышали все — наши учения имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий, в отличие от тех учений, которые начинаются буквально завтра у наших коллег. Мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-либо учения, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют и, к великому сожалению, каждый год прирастают", — подчеркнул Шойгу.

В свою очередь министр обороны Белоруссии отметил, что военные ведомства двух стран придерживаются единых оценок вызовов и угроз региональной безопасности.

Шойгу также отметил, что принятые на заседании коллегии решения призваны обеспечить более тесное взаимодействие двух оборонных ведомств, укрепление военной безопасности Союзного государства и планомерное наращивание потенциала реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

"Республика Беларусь — надёжный военный союзник России. Уделяем пристальное внимание развитию региональной группировки наших вооружённых сил, поэтому большая часть рассмотренных вопросов касалась её совершенствования", — добавил глава Минобороны РФ.