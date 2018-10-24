Эксперт критично отозвался о "гарантированном способе уничтожения США"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Удар по опасным геофизическим зонам на территории США очень трудно просчитать так, чтобы он достиг результата и при этом не затронул все остальное человечество, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в газете "Военно-промышленный курьер" была опубликована статья, согласно которой гарантированно уничтожить США мог бы удар ядерными боеприпасами гиперкалибра (более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте) по "критически опасным по геофизическим условиям зонам на территории США". Например, по Йеллоустоунскому супервулкану или разломам тихоокеанского побережья.

"Подтвердить такие слова или опровергнуть достаточно сложно, потому что есть множество факторов, которые влияют на успешность сценария. Точно просчитать мощность ядерного потенциала, который может как-то повлиять на этот разлом (тяжело), никто еще не просчитывал", — сказал Леонков РИА Новости в среду.

Он предположил, что для того, чтобы активизировать тектонические изменения, необходимые для уничтожения континента, может понадобиться большое количество ядерных боеприпасов. Тратить их на операцию, результат которой неизвестен, было бы расточительно с военной точки зрения.

"Или можно эти боеприпасы применить по непосредственному их назначению. Если у нас несколько ядерных боеголовок, то они накроют большую площадь, чем вызовут такой тектонический разлом", — добавил эксперт.

Также, по словам Леонкова, трудности в расчете удара по Йеоллустоунскому вулкану создает прикрывающая его кальдера. Эксперт напомнил, что неизвестна ее глубина, а также точный состав.

Кроме того, тяжело будет рассчитать удар так, чтобы он не привел к катаклизмам, которые могли бы затронуть все человечество.