Военные ТОФ завершили северный завоз грузов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили плановый северный экспедиционный завоз грузов на отдаленные подразделения, посты и маяки войск на северо-востоке России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Северный завоз в отдаленные подразделения ТОФ стартовал в июле. Грузы доставили судами Тихоокеанского флота и сторонних организаций по государственным контрактам.

"Более 1,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, 1,7 тысячи тонн продовольствия, а также 700 кубометров дров и около одной тысячи тонн угля – всего порядка шести тысяч тонн зимовочных запасов продовольствия, различных видов топлива и ГСМ завезены в 30 подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта", — сказал Воскресенский.

Также суда Тихоокеанского флота доставили на остров Беринга и в поселок Охотск запасы свежих продуктов, сезонных овощей и фруктов.