Военные России и Пакистана посоревнуются в стрельбе в рамках "Дружбы-2018"

Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото

Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Российские и пакистанские военнослужащие впервые посоревнуются в стрельбе из штатного стрелкового оружия в рамках совместного учения "Дружба-2018", которое проходит в Пакистане, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"В боевых стрельбах примут участие около 200 военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Пакистана и разведывательного подразделения мотострелковой горной бригады ЮВО", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия спецназовцы двух стран обменяются опытом боевой стрельбы из различного вооружения и изучат его особенности. В частности, российские разведчики опробуют в действии, стоящие на вооружении Пакистана, 5,56-миллиметровые винтовки М4 и 9-миллимтеровые пистолеты Glock.

Пакистанские военнослужащие выполнят стрельбы из российских автоматов АК-74М и АКМС с прибором бесшумной стрельбы, пулеметов Калашникова ПКМ и "Печенег", винтовок снайперских специальных ВСС, автоматов специальных АС "Вал", а также пистолетов самозарядных специальных ПСС и бесшумных ПБ.

Также снайперы России и Пакистана поделятся опытом выверки оптических прицелов и стрельбы из российских снайперских винтовок "Винторез" и СВД, а также стоящих на вооружении Пакистана снайперских винтовок Remington и высокоточной снайперской винтовки AW.

Ведение огня из всех типов оружия будет производится по мишеням, имитирующим живую силу уловного противника на расстояниях от 50 до 500 метров.

В совместном российско-пакистанском военном учении "Дружба-2018" принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии.

Военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Учение продлится до 4 ноября текущего года. Оно направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.