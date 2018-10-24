Военные России и Пакистана посоревнуются в стрельбе в рамках "Дружбы-2018"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт — РИА Новости. Российские и пакистанские военнослужащие впервые посоревнуются в стрельбе из штатного стрелкового оружия в рамках совместного учения "Дружба-2018", которое проходит в Пакистане, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В ходе мероприятия спецназовцы двух стран обменяются опытом боевой стрельбы из различного вооружения и изучат его особенности. В частности, российские разведчики опробуют в действии, стоящие на вооружении Пакистана, 5,56-миллиметровые винтовки М4 и 9-миллимтеровые пистолеты Glock.
Также снайперы России и Пакистана поделятся опытом выверки оптических прицелов и стрельбы из российских снайперских винтовок "Винторез" и СВД, а также стоящих на вооружении Пакистана снайперских винтовок Remington и высокоточной снайперской винтовки AW.
В совместном российско-пакистанском военном учении "Дружба-2018" принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии.
Военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.
Учение продлится до 4 ноября текущего года. Оно направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.