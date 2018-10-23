Болтон заявил, что создание модифицированного ДРСМД обсуждали с 2004 года

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Москва обсуждали возможность выработки модифицированного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2004 года, но пока эти идеи не удалось реализовать.

"Что касается универсализации договора, такие мысли были, обсуждения велись с 2004 года. Были некоторые попытки это сделать, но они все не увенчались успехом", — сказал Болтон на пресс-конференции по итогам своего визита в Москву.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.