МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия и США могли бы совместно решать стратегические вопросы ядерного сдерживания и урегулировать крупные застарелые конфликты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов", — сказал Шойгу в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Министр отметил, что российские и американские военные поддерживают контакты на особо горячих направлениях.

"Это, безусловно, касается Сирии, там, где мы работаем фактически в постоянном режиме, поддерживаем в постоянном контакте наши отношения с американскими коллегами", — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что это "может служить, пожалуй, пока единственным позитивным примером" эффективного сотрудничества двух стран, которое позволяет "не допускать… серьезных инцидентов в воздухе на территории Сирии".

"Во всем остальном нам нужен более активный диалог. Думаю, что сегодня у нас есть возможность обсудить эти вопросы", — подчеркнул Шойгу.