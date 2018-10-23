Жители китайского Циндао могут посетить корабли Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Жители китайского города Циндао смогут посетить корабли Тихоокеанского флота, которые прибыли в КНР в рамках делового визита 21 октября, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствии с программой визита корабли Тихоокеанского флота в течение дня открыты для посещения местными жителями и гостями города Циндао. Для встречи гостей разработан маршрут показа кораблей, подготовлены нештатные экскурсоводы из числа офицеров экипажа", — сказал Воскресенский.

В рамках визита моряки двух стран обменялись опытом в ходе тренировок по борьбе за живучесть корабля, поисково-спасательных работ и учений по ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения на корабле. Также моряки провели спортивные состязания.

Визит отряда российских кораблей в Китай продлится до 25 октября.

Корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Южной Кореи.