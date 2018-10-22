Россия проинспектирует ВВС Финляндии перед началом учений НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 22 окт — РИА Новости. Российские военные проинспектируют подразделения Военно-воздушных сил Финляндии, дислоцированные в Лапландии и участвующие в учениях НАТО Trident Juncture 2018, сообщает в понедельник ВВС Финляндии.

Визит российской инспекции пройдет с 22 по 24 октября. Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут с 25 октября по 7 ноября.

"Россия проинспектирует (подразделение ВВС Финляндии) Lapland Air Command, в соответствии с Венским документом 2011 года 22-24 октября. Цель визита — оценить соответствие информации о подразделении, произвести обмен текущей информацией, которая будет предоставлена во время ознакомительного визита", — говорится в сообщении.

Lapland Air Command участвует в учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся на этой неделе. Американские и бельгийские отряды ВВС, участвующие в учениях, также будут дислоцированы на этой базе. Ранее сообщалось, что целью участия Финляндии в учениях НАТО является укрепление национальных возможностей обороны и развитие международного сотрудничества.

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен ранее сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия также откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture. По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.