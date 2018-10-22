Эксперт рассказал о возможном ответе Москвы и Минска на планы США и Польши

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белоруссия и РФ уже прорабатывают меры в ответ на планы Польши и США разместить у границ Союзного государства постоянную военную базу, поскольку эти шаги западных партнеров нарушают баланс сил в регионе, считает эксперт аналитического центра белорусского республиканского объединения "Белая Русь" Петр Петровский.
"Мы можем говорить, что сегодня уже прорабатываются те возможные ответные меры (Минска и Москвы – ред.), которые будут содействовать сохранению военно-политического паритета сил в регионе, недопущению господства одной военно-политической силы. Это может быть как усиление военного присутствия республики Беларусь на протяжении польско-белорусской границы, так и создание совместных российско-белорусских военных баз, которые бы как раз… не давали преференций стратегической инициативе стран НАТО и, прежде всего, Польши и США", — заявил РИА Новости Петровский.
Аналитик считает, что действия Польши и США "полностью нарушают баланс сил в регионе". "Со стороны Варшавы и ее союзника фактически развязывается гонка вооружений и милитаризация в регионе Восточной Европы, нарушается баланс сил на стратегических направлениях. Прежде всего, это направление между Беларусью и Калининградской областью РФ", — добавил Петровский.
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ заявил, что такие действия не поспособствуют укреплению стабильности в регионе, Минск следит за ситуацией и будет учитывать это в случае реализации этих планов.