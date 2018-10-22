Эксперт рассказал о возможном ответе Москвы и Минска на планы США и Польши

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белоруссия и РФ уже прорабатывают меры в ответ на планы Польши и США разместить у границ Союзного государства постоянную военную базу, поскольку эти шаги западных партнеров нарушают баланс сил в регионе, считает эксперт аналитического центра белорусского республиканского объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

В воскресенье посол России в Минске Михаил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на РФ "со всеми вытекающими из этого последствиями". Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства. Бабич добавил, что союзнические отношения двух стран предполагают проведение единой военной политики и Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна".

"Мы можем говорить, что сегодня уже прорабатываются те возможные ответные меры (Минска и Москвы – ред.), которые будут содействовать сохранению военно-политического паритета сил в регионе, недопущению господства одной военно-политической силы. Это может быть как усиление военного присутствия республики Беларусь на протяжении польско-белорусской границы, так и создание совместных российско-белорусских военных баз, которые бы как раз… не давали преференций стратегической инициативе стран НАТО и, прежде всего, Польши и США", — заявил РИА Новости Петровский.

Аналитик считает, что действия Польши и США "полностью нарушают баланс сил в регионе". "Со стороны Варшавы и ее союзника фактически развязывается гонка вооружений и милитаризация в регионе Восточной Европы, нарушается баланс сил на стратегических направлениях. Прежде всего, это направление между Беларусью и Калининградской областью РФ", — добавил Петровский.

По его мнению, озвученное в этой связи заявление Бабича следует рассматривать "как подтверждение того, что российская сторона готова выполнять свои обязательства в рамках Союзного государства и ОДКБ в военно-политической сфере".

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ заявил, что такие действия не поспособствуют укреплению стабильности в регионе, Минск следит за ситуацией и будет учитывать это в случае реализации этих планов.