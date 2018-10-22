В Минобороны рассказали о совершенствовании системы финансирования войск

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минобороны России совершенствует систему финансирования войск, что в перспективе позволит оптимизировать деятельность территориальных финансовых органов в едином информационном пространстве, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Мероприятия по совершенствованию отдельных элементов действующей системы финансового обеспечения войск (сил) проводятся постоянно. С учетом задач, поставленных перед финансово-экономическими органами, и итогов их реализации за период 2011-2018 годов дальнейшее совершенствование системы финансового обеспечения Вооруженных сил направлено на оптимизацию текущей деятельности территориальных финансовых органов в едином информационном пространстве и выстраиванию системы финансового обеспечения мобилизационного развертывания", — сказала Шевцова в интервью газете "Красная звезда" в преддверии столетнего юбилея Финансово-экономической службы Вооруженных сил России.

При этом, по ее словам, продолжается совершенствование системы финансового обеспечения армии и флота, которое призвано обеспечить ее гибкость и полное соответствие реалиям времени.

"Этот процесс охватывает весьма широкий спектр вопросов: начиная от переработки ранее изданных нормативных правовых актов, оптимизации отдельных элементов организационно-штатной структуры системы финансовых органов и заканчивая внедрением инновационных, пилотных проектов, а также новых форм казначейских технологий при осуществлении финансирования войск", — уточнила Шевцова.

Она также добавила, что в настоящее время осуществляется переход на четырехуровневую систему финансового обеспечения в территориальных финансовых органах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. Кроме того, оптимизация коснется органов финансирования капитального строительства.