Минобороны рассекретило архивные документы с петровских времен

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на сайте рассекреченные архивные документы и ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы российской армии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Документы размещены на сайте Минобороны в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных сил, который отмечается 22 октября. На сайте опубликованы архивные и рассекреченные документы о деятельности военных финансистов с петровских времен до наших дней.

"Военное ведомство впервые выложило в открытый доступ документы о премировании бойцов в годы Великой Отечественной войны, "зарплатную" ведомость полковника лейб-гвардии Преображенского полка императрицы Екатерины II, сведения о затратах казны на борьбу с наполеоновским нашествием, динамику снижения себестоимости военной техники в 1941-1945 годов и другое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе "Часовые военной казны" впервые были обобщены разрозненные научные источники, литературно-художественные произведения, мемуары, на основе которых составлена история становления и развития военных финансовых органов в России. Для обобщения использовались подлинные архивные документы, документы из личных коллекций военных финансистов и воспоминания фронтовиков, а также ветеранов финансово-экономической службы. Некоторые документы и сведения публикуются впервые.

Кроме того, впервые обнародованы несколько приказов Наркома обороны СССР Иосифа Сталина о премировании военнослужащих. Например, его приказ о выдаче двух тысяч рублей каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, бомбивших Берлин 8 августа 1941 года. Также впервые приводятся сведения о снижении оптовых цен на производимое в тылу вооружение и военную технику.

"Послевоенный период развития финансово-экономической службы представлен инфографикой, иллюстрирующей организацию финансирование советских Вооруженных сил, динамикой роста денежного довольствия военнослужащих в сравнении с "гражданскими" зарплатами, а также архивными фотографиями", — уточняется в сообщении.