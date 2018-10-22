Смертельный букет. Для чего расчехляют сверхмощные "Пионы" и "Тюльпаны"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Стрельба на полсотни километров, 130-килограммовые мины и тактические ядерные снаряды — в России в ближайшие несколько лет модернизируют самые мощные в мире артиллерийские орудия "Пион" и крупнокалиберные минометы "Тюльпан". Самоходки капитально отремонтируют, проведут техническое обслуживание, оснастят современными приборами наблюдения и прицельными комплексами. О том, зачем российская армия вспомнила про сверхмощную артиллерию, — в материале РИА Новости.
Вторая жизнь
В середине 1990-х основную массу "Пионов" и "Тюльпанов" отправили на склады на длительное хранение. В войска их начали возвращать спустя 20 лет в рамках реформирования Вооруженных сил. В последние годы в информационных сводках Минобороны России все чаще сообщается об учениях артиллерийских подразделений с применением этого вооружения. Военные с помощью "Пионов" и "Тюльпанов" заново учатся уничтожать заглубленные командные пункты противника, подземные склады с боеприпасами и железобетонные укрепления.
"Сейчас эту технику включают в систему автоматического управления войсками и она становится одним из элементов разведывательно-огневого контура, — объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — То есть, получая точные координаты цели от беспилотников, корректировщиков огня и других средств наведения, "Пионы" и "Тюльпаны" смогут еще точнее наносить удары по объектам. Эти артиллерийские комплексы будут действовать в едином информационном пространстве с другой ствольной артиллерией, системами залпового огня и оперативно-тактическими комплексами".
Важный пункт модернизации — противоатомная защита. Любую военную технику всегда разрабатывают с учетом возможности ее использования в зоне применения ядерного оружия, когда электроника и экипаж подвергаются сильнейшему радиационному и электромагнитному излучению. В самоходках заменят системы фильтров, вентиляционные установки и максимально герметизируют корпус, что позволит им действовать в непосредственной близости от эпицентра атомного взрыва.
Весомый вклад
В реальных боевых действиях принимал участие только "Тюльпан" — в Афганистане миномет очень эффективно уничтожал защитные сооружения и укрепленные объекты моджахедов. Снаряды забрасывались по навесной траектории на расстояние до девяти километров и доставали боевиков на обратных склонах гор, в ущельях и естественных укрытиях. А мобильность и проходимость позволяла быстро менять позицию даже в условиях горной местности. В конце 1990-х федеральные войска применяли "Тюльпаны" в чеченской кампании.
"Конфликт в Сирии показал, что ствольная артиллерия вносит существенный вклад в успех боевых операций, — отмечает Леонков. — Так, на долю российских ВКС приходится примерно 55 процентов общего урона противнику, примерно 40 процентов — на ствольную артиллерию, остальное — на другие войска, в том числе бронетанковые силы. Артиллерией вскрывалась оборона боевиков, уничтожались укрепленные пункты, которые в некоторых случаях не могла эффективно поразить авиация. Единственное, иногда артиллерии не хватало мощи, потому что боевики строили фортификационные сооружения с глубоким знанием дела. Арсенал "Пиона" и "Тюльпана" гораздо более солидный, чем у других артиллерийских систем".
В частности, расчет "Тюльпана" может стрелять фугасными минами по живой силе противника и использовать активно-реактивные мины с увеличенной до двадцати километров дальностью полета, а также уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием. Арсенал дополнен кассетными противопехотными минами, зажигательными "Сайда". В советское время специально для "Тюльпанов" разработали даже нейтронные снаряды "Фата", "Смола" и активно-реактивный спецбоеприпас 3Б11 с ядерной боевой частью. Но все они, согласно международным договорам, утилизированы.
Это, по всей видимости, так называемые умные боеприпасы, оснащенные дистанционными программируемыми взрывателями, которые расширят список потенциальных целей. Современные технологии позволяют также увеличить дальность полета снаряда. Но даже с имеющимися боеприпасами огневая мощь "Тюльпана" и "Пиона" колоссальна. По оценкам специалистов, 130-килограммовая мина, выпущенная из миномета, насквозь прошивает железобетонные перекрытия 12-метрового здания или крышу укрепленного авиационного ангара.
Уникумы прошлого века
На вооружении и хранении российской армии сегодня — порядка пятисот 240-миллиметровых минометов 2С4 "Тюльпан". Его разработали на базе сверхмощного буксируемого миномета М-240 времен Великой Отечественной войны в конце 1960-х, когда армии потребовался мощный самоходный артиллерийский комплекс. Ветерана водрузили на основательно доработанное шасси зенитного ракетного комплекса 2К11 "Круг". Экипаж машины — пять человек, а возимый боезапас — 40 мин.
Что касается зарубежных аналогов, то прямых конкурентов схожего калибра у российских самоходок нет. Самый крупнокалиберный и распространенный представитель артиллерии в западных странах — 155-миллиметровые гаубицы "Паладин", которые активно применяются практически в каждом военном конфликте с участием НАТО.