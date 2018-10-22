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Смертельный букет. Для чего расчехляют сверхмощные "Пионы" и "Тюльпаны"

(обновлено: 08:12 22.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Стрельба на полсотни километров, 130-килограммовые мины и тактические ядерные снаряды — в России в ближайшие несколько лет модернизируют самые мощные в мире артиллерийские орудия "Пион" и крупнокалиберные минометы "Тюльпан". Самоходки капитально отремонтируют, проведут техническое обслуживание, оснастят современными приборами наблюдения и прицельными комплексами. О том, зачем российская армия вспомнила про сверхмощную артиллерию, — в материале РИА Новости.

Вторая жизнь

В середине 1990-х основную массу "Пионов" и "Тюльпанов" отправили на склады на длительное хранение. В войска их начали возвращать спустя 20 лет в рамках реформирования Вооруженных сил. В последние годы в информационных сводках Минобороны России все чаще сообщается об учениях артиллерийских подразделений с применением этого вооружения. Военные с помощью "Пионов" и "Тюльпанов" заново учатся уничтожать заглубленные командные пункты противника, подземные склады с боеприпасами и железобетонные укрепления.

Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Из сотен тысяч батарей. Самые мощные удары русской артиллерии
По планам военного ведомства модернизацию пройдут все имеющиеся в наличии самоходки. В первую очередь их сделают быстрее и маневреннее — заменят коробки передач, механизмы управления и агрегаты энергообеспечения машины. Но самое главное — "Тюльпаны" и "Пионы" получат новейшую аппаратуру связи, приборы наблюдения и современные автоматизированные системы управления огнем: подготовка к бою, наведение орудия и стрельба будут осуществляться в автоматическом режиме, экипаж сможет лучше ориентироваться на местности с помощью электронных карт.

"Сейчас эту технику включают в систему автоматического управления войсками и она становится одним из элементов разведывательно-огневого контура, — объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — То есть, получая точные координаты цели от беспилотников, корректировщиков огня и других средств наведения, "Пионы" и "Тюльпаны" смогут еще точнее наносить удары по объектам. Эти артиллерийские комплексы будут действовать в едином информационном пространстве с другой ствольной артиллерией, системами залпового огня и оперативно-тактическими комплексами".

Важный пункт модернизации — противоатомная защита. Любую военную технику всегда разрабатывают с учетом возможности ее использования в зоне применения ядерного оружия, когда электроника и экипаж подвергаются сильнейшему радиационному и электромагнитному излучению. В самоходках заменят системы фильтров, вентиляционные установки и максимально герметизируют корпус, что позволит им действовать в непосредственной близости от эпицентра атомного взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион"

Весомый вклад

В реальных боевых действиях принимал участие только "Тюльпан" — в Афганистане миномет очень эффективно уничтожал защитные сооружения и  укрепленные объекты моджахедов. Снаряды забрасывались по навесной траектории на расстояние до девяти километров и доставали боевиков на обратных склонах гор, в ущельях и естественных укрытиях. А мобильность и проходимость позволяла быстро менять позицию даже в условиях горной местности. В конце 1990-х федеральные войска применяли "Тюльпаны" в чеченской кампании.

Выстрелы производит батарея орудий калибра 152 мм Гиацинт
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Длинноствольные монстры. Гаубицы и самоходки, не прошедшие в "серию"
"Пионы" же ни советская, ни российская армия никогда не использовали в вооруженных конфликтах. Однако, как считают эксперты, крупнокалиберная артиллерия и сегодня не утратила актуальности, несмотря на развитие высокоточного ракетного оружия.

"Конфликт в Сирии показал, что ствольная артиллерия вносит существенный вклад в успех боевых операций, — отмечает Леонков. — Так, на долю российских ВКС приходится примерно 55 процентов общего урона противнику, примерно 40 процентов — на ствольную артиллерию, остальное — на другие войска, в том числе бронетанковые силы. Артиллерией вскрывалась оборона боевиков, уничтожались укрепленные пункты, которые в некоторых случаях не могла эффективно поразить авиация. Единственное, иногда артиллерии не хватало мощи, потому что боевики строили фортификационные сооружения с глубоким знанием дела. Арсенал "Пиона" и "Тюльпана" гораздо более солидный, чем у других артиллерийских систем".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии

В частности, расчет "Тюльпана" может стрелять фугасными минами по живой силе противника и использовать активно-реактивные мины с увеличенной до двадцати километров дальностью полета, а также уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием. Арсенал дополнен кассетными противопехотными минами, зажигательными "Сайда". В советское время специально для "Тюльпанов" разработали даже нейтронные снаряды "Фата", "Смола" и активно-реактивный спецбоеприпас 3Б11 с ядерной боевой частью. Но все они, согласно международным договорам, утилизированы.

Самоходная установка Бук-М3
CC0 / Nickel nitride /
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Российские производители боеприпасов готовы создать для "Пионов" и "Тюльпанов" снаряды нового поколения. Заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что для этого оружия сейчас восстанавливают производство боеприпасов. При этом есть планы по разработке снарядов "повышенного могущества, с другими взрывчатыми составами".

Это, по всей видимости, так называемые умные боеприпасы, оснащенные дистанционными программируемыми взрывателями, которые расширят список потенциальных целей. Современные технологии позволяют также увеличить дальность полета снаряда. Но даже с имеющимися боеприпасами огневая мощь "Тюльпана" и "Пиона" колоссальна. По оценкам специалистов, 130-килограммовая мина, выпущенная из миномета, насквозь прошивает железобетонные перекрытия 12-метрового здания или крышу укрепленного авиационного ангара.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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240-мм самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"

Уникумы прошлого века

На вооружении и хранении российской армии сегодня — порядка пятисот 240-миллиметровых минометов 2С4 "Тюльпан". Его разработали на базе сверхмощного буксируемого миномета М-240 времен Великой Отечественной войны в конце 1960-х, когда  армии потребовался мощный самоходный артиллерийский комплекс. Ветерана водрузили на основательно доработанное шасси зенитного ракетного комплекса 2К11 "Круг". Экипаж машины — пять человек, а возимый боезапас — 40 мин.

Военнослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Артиллерийский комплекс "Пион" — ровесник "Тюльпана". Он также сконструирован по безбашенной схеме и предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине, но на гораздо большем расстоянии, чем "Тюльпан", — до 50 километров. Выбор боеприпасов для 203-миллиметровой пушки чуть скромнее — в основном осколочно-фугасные и активно-реактивные боеприпасы. Но есть возможность, вдобавок к ядерным спецбоеприпасам, использовать бетонобойные и химические снаряды. "Пион" и "Тюльпан" включены в стратегический резерв Верховного главнокомандования — то есть их привлекают, только когда необходимо нанести особо точный и мощный артиллерийский удар.

Что касается зарубежных аналогов, то прямых конкурентов схожего калибра у российских самоходок нет. Самый крупнокалиберный и распространенный представитель артиллерии в западных странах — 155-миллиметровые гаубицы "Паладин", которые активно применяются практически в каждом военном конфликте с участием НАТО.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"
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