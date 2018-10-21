Российские и египетские десантники провели совместные учения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские и египетские военнослужащие провели масштабные парашютные десантирования в рамках учения "Защитники дружбы — 2018" в Египте, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"При проведении совместного антитеррористического учения "Защитники дружбы — 2018" в Египте от обеих сторон одновременно применили парашютный десант численностью до 300 парашютистов, использующий парашютные системы типа "Д-10", "Т-10", "Арбалет-1", "Арбалет-2" на территории одного из военных полигонов", — говорится в сообщении.

Инструктор по парашютной десантной подготовке Воздушно-десантных войск подполковник Игорь Сорокин отметил, что в настоящее время все подразделения ВДВ совершают прыжки с использованием именно этой парашютной системы (Д-10). При помощи этой системы экипированный десантник общим весом до 150 килограмм способен приземляться на скорости до 5 метров в секунду, что сравнимо с прыжком с высоты до 1,5 метра.

Совместные антитеррористические учения "Защитники дружбы-2018" с участием десантных войск РФ и Египта проходят с 13 по 26 октября в районе Каира. Участие военнослужащих ВДВ России в международном учении регламентировано достигнутыми с египетской стороной договоренностями и планом международной деятельности Минобороны России.