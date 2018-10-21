В Китай с визитом прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"После швартовки кораблей состоялось совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения ОБК при стоянке в порту. На сегодня запланированы визиты командира отряда контр-адмирала Эдуарда Михайлова и командиров кораблей к командующему Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководству Циндао", — сообщил Воскресенский.

Также российские и китайские моряки посетят боевые корабли коллег.

Планируется, что ОБК пробудет в Китае до 25 октября.

Корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Республики Корея.