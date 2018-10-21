В Китай с визитом прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл с деловым заходом в китайский порт Циндао, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Также российские и китайские моряки посетят боевые корабли коллег.
Планируется, что ОБК пробудет в Китае до 25 октября.
Корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Республики Корея.