Военнослужащие ЮВО отправились в Пакистан на учения "Дружба-2018"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа отправились в Пакистан для участия в третьих российско-пакистанских учениях "Дружба-2018", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Дружба" проводится с 2016 года. Первые такие учения прошли в Пакистане, а в 2017 году — в горах Карачаево-Черкессии.

"Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) убыли в Исламскую республику Пакистан для участия в третьем совместном российско-пакистанском военном учении "Дружба-2018" в горной местности", — говорится в сообщении.

В Пакистан военные прилетят на военно-транспортном самолете Ил-76 со своим штатным стрелковым вооружением и боеприпасами к нему, а также горным снаряжением и полной экипировкой. В международных учениях задействованы более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкессии.

Отмечается, что совместные учения направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран. Военнослужащие обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения боевых действий в горной местности, в частности, по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Церемония открытия учений запланирована на 22 октября в Черате. Учения продлятся до 4 ноября.