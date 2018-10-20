Военнослужащие вооруженных сил РФ и Египта во время совместных российско-египетских тактических учений. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил РФ и Египта во время совместных российско-египетских тактических учений. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские и египетские десантники уничтожили условных террористов на учениях "Защитники дружбы-2018", проходящих в районе Каира, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как уточнил командир российского контингента на учениях генерал-майор Алексей Наумец, российские и египетские десантники уничтожили условных террористов после совместного десантирования.

"После недели знакомства началось боевое слаживание российских и египетских десантников. Подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта десантировались на площадку приземления вблизи населенного пункта, удерживаемого условными террористами. Поставленные задачи на сегодня считаю выполненными", — сказал Наумец.

Он добавил, что с начала учений российские десантники совместно с подразделениями парашютно-десантных войск Египта проводили боевую подготовку.

"Боевое слаживание — непростой период, учитывая фактор языкового барьера и существенные различия в тактике ведения наступательного боя, однако проведенные ранее занятия позволили нам подойти к сегодняшним совместным действиям на высшем уровне взаимопонимания и слаженности", — подчеркнул Наумец.

Совместные антитеррористические учения "Защитники дружбы-2018" с участием десантных войск РФ и Египта проходят с 13 по 26 октября в районе Каира. Участие военнослужащих Воздушно-десантных войск России в международном учении регламентировано достигнутыми с египетской стороной договоренностями и планом международной деятельности Минобороны России.