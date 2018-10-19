ВДВ получат еще два батальонных комплекта БМД-4М до конца года

ВОЛГОГРАД, 19 окт — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России получат до конца 2018 года еще два батальонных комплекта боевых машин десанта БМД-4М, сообщил журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"В этом году в соответствии с гособоронзаказом 2018 года мы получим еще два батальонных комплекта", — сказал командующий, отметив, что сегодня в ВДВ уже есть пять батальонных комплектов бронетранспортеров БТР-МДМ и боевых машин десанта БМД-4М.

Ранее сообщалось о подписанном на форуме "Армия-2018" контракте на поставку ВДВ 132 машин БМД-4М и 58 БТР-МДМ в 2018 —2020 годах.

БМД-4М и БТР-МДМ — новейшие скоростные плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры, оснащённые высокотехнологичными системами вооружения. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", которое служит и пусковой установкой ПТУР. Также машина оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Автомат заряжания 100-миллиметрового орудия обеспечивает высокую скорострельность как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций на дальностях до семи километров. Дальность прицельной стрельбы по механизированным и бронированным средствам составляет до 5,5 километра.