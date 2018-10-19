Россия предложила Узбекистану наладить совместное производство вооружения

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Россия предлагает не только поставлять оружие в Узбекистан, но и организовать его совместное производство на предприятиях в этой республике, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-узбекских переговорах в расширенном составе.

Российский лидер назвал военное и военно-техническое взаимодействие важной частью сотрудничества и отметил, что РФ для его развития готова осуществлять совместное производство вооружения в Узбекистане. "Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана",- сказал Путин.

Он напомнил, что поставки российского оружия в Узбекистан осуществляются по внутрироссийским ценам.