Коротченко: около 10 стран могут вести переговоры о закупке С-300 и С-400

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает, что около десятка стран, возможно, ведут с Россией переговоры о закупке систем ПВО С-300 и С-400.

"Порядка десяти стран, вероятно, ведут переговоры по приобретению российских систем ПВО С-300 и С-400", — сказал он в пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по мнению эксперта, Россия уже заключила с рядом стран Ближнего Востока и Северной Африки пакет контрактов на поставку оружия, но официально об этом будет объявлено только по завершении поставок.

"Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в общем пакете оружейных поставок России растет с каждым годом. О ряде контрактов, видимо, будет объявлено по выполнении, когда та или иная техника поступила в ту или иную страну и контракт завершен", — сказал эксперт.

По его словам, такая же стратегия была выбрана во время поставок систем противовоздушной обороны С-300 в Сирию. "По завершении поставок С-300 Башару Асаду мы объявили о том, что поставка была завершена", — напомнил эксперт.

Коротченко добавил, что при заключении контрактов на поставку российского оружия "экономическая составляющая идет во главе". Россия если и дает кредиты, то получает их обратно с процентами, а о безвозвратных кредитах не идет и речи. "Либо эти контракты погашаются определенными возможностями, которые получают российские нефте- и газодобывающие компании. Грубо говоря, вместо денег получаем нефть и газ", — уточнил Коротченко.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.