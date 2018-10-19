Шойгу рассказал о договоренностях с Китаем по линии военного сотрудничества

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Пекине. 19 октября 2018

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и зампред Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Пекине. 19 октября 2018

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Российские военные договорились с китайскими партнёрами о более интенсивных контактах, существующие договорённости выполняются полностью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу в Пекине.

"Во время наших встреч мы договорились о более интенсивных контактах по линии военного сотрудничества, и наши договорённости выполняются полностью", — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что встречи с военно-политическим руководством Китая стали регулярными.

"Уважаемый товарищ председатель! Спасибо за возможность встретиться с вами. Наши встречи с моими коллегами стали регулярными и проходят не только во время заседаний межправительственной комиссии", — сказал Шойгу.

Ранее в пятницу он вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся провёл 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).