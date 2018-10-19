В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Девятнадцать иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ России, восемь раз за прошедшую неделю дежурным истребителям пришлось подниматься в воздух, чтобы предотвратить нарушение государственной границы РФ, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда"

"Девятнадцать летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации. Восемь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ", — говорится в материале.

Кроме этого Россия за неделю участвовала в четырех инспекциях ОБСЕ.

Также газета сообщает о том, что войска приняли по гособоронзаказу самоходные гаубицы "Мста-СМ", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С" и грузовики Камаз-5350, не уточняя количества техники.