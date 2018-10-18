США должны запретить превентивные ядерные удары, заявил Клинцевич

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. США должны вслед за Россией отказаться от возможности превентивного ядерного удара в своей ядерной доктрине, наличие такой возможности не может не беспокоить мир, считает сенатор Франц Клинцевич.

Концепция ядерной доктрины России не предусматривает нанесение превентивного удара, заявил ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Думаю, что после этого заявления президента России Владимира Путина все спекуляции насчет применения Россией первой ядерного оружия должны приказать долго жить. Сказано совершенно однозначно: никакого превентивного ядерного удара быть не может: удар с нашей стороны последует только как ответ на удар", — сказал Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он заявил о том, что было бы желательно услышать подобное заявление на столь же высоком уровне и со стороны США.

"Сейчас мир больше всего нуждается в определенности. Пока же американская ядерная доктрина допускает при определенных обстоятельствах нанесение превентивного ядерного удара, и это не может не беспокоить", — подчеркнул сенатор.